Calcio: Gravina, ‘chiedo il privilegio della vostra fiducia per continuare a unire e cambiare’

Roma, 3 feb. “Grazie di essere in tanti, grati alle nostre più alte istituzioni sportive, al presidente Infantino, al presidente Ceferin, grazie per la vostra presenza che è un onore e insieme una responsabilità. Sono qui per dirvi che mi ricandido e chiedo il privilegio della vostra fiducia per continuare a fare due cose, unire e cambiare”. Queste le parole con cui il presidente della Figc Gabriele Gravina ha aperto il suo discorso all’Assemblea della Federcalcio dove è unico candidato per la rielezione. “Mi rimetto a voi con orgoglio ed emozione. Sento oggi lo stesso entusiasmo del primo giorno, emozione perché avverto la responsabilità di una fiducia così preziosa. Vivo nel calcio da 40 anni, ho assaporato sconfitte e vittorie, ma in queste altalene di emozioni c’è la convinzione radicata in me, che mai ho smesso di considerare il calcio come la più appagante attività che conosca, e rende felici e rafforza il senso di comunità che rafforza il nostro Paese. Il calcio fa bene all’Italia, non smettiamo mai di testimoniarlo con forza”, ha aggiunto Gravina.

