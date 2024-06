Calcio: Gravina, ‘commissione? Resistenza di Fifa e Uefa, spero no sanzioni’**

agenzia

Roma, 14 giu. “Fifa e Uefa verbalmente hanno espresso molta resistenza sulla commissione, non riescono a comprendere. Arriverà a breve una loro comunicazione, noi ci auguriamo ci sia un richiamo di carattere generale ma non ci siano proposte di eventuali sanzioni, li scatterebbe la mia amarezza”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federale sull’introduzione della commissione su costi e bilanci dei club voluta dal Governo. “C’è una concreta possibilità di sanzioni? Spero proprio di no, mi auguro di no, ma non conosco il contenuto delle riflessioni dei legali di Uefa e Fifa. Per la prima volta nella storia sono arrivate su carta intestata congiunta una serie di perplessità su questo provvedimento e la dice lunga su questa condivisione, Probabilmente avremmo dovuto seguire una procedura differente ma io rispetto il lavoro del Governo”, ha aggiunto Gravina.

