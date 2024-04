Calcio: Gullit, ‘De Rossi può essere grande allenatore perché ha sempre il muso’

agenzia

Madrid, 21 apr. “De Rossi? Lui può essere un grande allenatore perché ha sempre il muso, sembra sempre irritato, è così che deve essere un tecnico, io sono sempre con il sorriso per me è difficile, ma questa faccia ti aiuta, è un po’ come Capello. Uno che sorride sempre è Ancelotti ma dopo la partita. Ancelotti è una brava persona come anche Capello”. Lo ha detto Ruud Gullit in una intervista con un gruppo selezionato della stampa italiana, tra cui l’Adnkronos, in occasione dei Laureus Awards a Madrid.