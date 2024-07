Calcio: il brasiliano Savinho al Manchester City per 40 milioni

agenzia

Prelevato dal Troyes, la scorsa stagione in prestito al Girona

ROMA, 18 LUG – Il Manchester City ha annunciato di aver ingaggiato il nazionale brasiliano Savinho, acquistato dal club francese Troyes, che dopo essere retrocesso in 3a divisione lo ha ceduto in prestito al PSV Eindhoven ed al Girona. Il 20enne ha firmato un contratto quinquennale con i campioni d’Inghilterra e l’importo del suo trasferimento è stimato dalla stampa britannica in 40 milioni di euro. Con il Girona, che a sorpresa ha concluso La Liga al terzo posto, Savinho ha segnato 9 gol e contribuito alla storica qualificazione del club catalano alla prossima Champions League. “Tutti sanno che il Manchester City è la migliore squadra del mondo in questo momento, ed essere qui è molto emozionante per me”, ha detto il giovane attaccante, originario di Belo Horizonte, citato in un comunicato stampa del club.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA