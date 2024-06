Calcio: il Como ufficializza Belotti, contratto biennale

agenzia

L'allenatore Fabregas: "Arriva un fantastico uomo gol"

ROMA, 26 GIU – Il Como, neopromosso in Serie A, ha ufficializzato l’ingaggio di Andrea Belotti. “Il centravanti, componente della Nazionale azzurra incoronata campione d’Europa nel 2021, ha firmato un contratto biennale”, ha annunciato il club lombardo che ha concluso al secondo posto la scorsa stagione in Serie B. “La sua esperienza in Serie A sarà fondamentale per la nostra squadra e sappiamo anche che è un fantastico uomo gol”, ha commentato l’allenatore Cesc Fabregas. Passato da Palermo (2013-’15) e Torino (2015-’22), Bellotti, 30 anni, era sotto contratto dal 2022 con la Roma. Ha trascorso parte della stagione 2023-’24 in prestito alla Fiorentina dove ha segnato tre gol in quindici partite.

