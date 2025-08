Calcio: il ct Gattuso e Buffon all’allenamento del Cagliari

agenzia

Stasera commissario tecnico alla Domus per trofeo Gigi Riva

CAGLIARI, 02 AGO – Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha fatto visita questa mattina al Crai sport center di Assemini. Un’occasione per incontrare lo staff tecnico e i calciatori rossoblù nella giornata dedicata a chi ha fatto la storia della Nazionale e del Cagliari: questa sera all’Unipol Domus si terrà il primo Trofeo Gigi Riva. Con il ct, presenti il capo delegazione, Gianluigi Buffon, e il coordinatore delle nazionali giovanili, Maurizio Viscidi. La delegazione azzurra – accolta dal consigliere d’amministrazione, Nicola Riva, con il direttore sportivo Guido Angelozzi, Andrea Cossu dell’area scouting e il team manager della prima squadra, Alessandro Steri – ha assistito all’allenamento di rifinitura, soffermandosi a lungo poi con mister Pisacane e il suo staff. La visita si è conclusa con le foto di rito e appuntamento questa sera all’Unipol Domus. In serata Gattuso assisterà dagli spalti dell’Unipol Domus alla gara del Cagliari contro io Saint-Étienne. Il 6 agosto il ct proseguirà il suo tour facendo visita al Bologna, mentre mercoledì 13 sarà poi allo stadio ‘Friuli’ di Udine per la gara di Uefa Super Cup tra Paris Saint-Germain e Tottenham.

