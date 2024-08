Calcio: il portoghese Pepe termina la sua carriera a 41 anni

agenzia

Video sui social ringrazia i suoi club, nazionale e famiglia

ROMA, 08 AGO – In un video pubblicato sui suoi canali social, il quarantunenne portoghese Pepe ha annunciato l’addio al calcio giocato. “Vorrei ringraziare tutti”, ha detto il calciatore lusitano in un video elencando i club in cui è stato, citando ovviamente la sua nazionale o la famiglia. “Tutti mi hanno dato il sostegno di cui avevo bisogno per lasciare con la coscienza pulita”, ha detto il difensore centrale che si è congedato dopo aver partecipato a Euro 2024 e dopo la fine del suo contratto con il Porto. Nato in Brasile e arrivato in Portogallo a 18 anni, Képler Laveran Lima Ferreira il suo vero nome, ha iniziato la sua carriera al Maritimo di Madeira. Dopo il suo primo periodo al Porto (2004-2007), ha trascorso dieci anni al Real Madrid. Dopo una stagione e mezza con i turchi di Besiktas, è tornato a Porto nel gennaio 2019.

