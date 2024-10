Calcio: inchiesta curva, Fedez e Lucci ‘è una guerra ma ci prendiamo mercato artisti’

agenzia

Milano, 16 ott. Un’amicizia, ma anche una possibile intesa nel campo degli affari. E’ quella che emerge, in una conversazione del 21 gennaio scorso contenuta in un’informativa dell’inchiesta ‘Doppia curva’, tra Federico Lucia, in arte Fedez (non indagato) e Luca Lucci, capo ultrà rossonero tra i 19 arrestati dell’indagine che ha azzerato i direttive delle curve di Milan e Inter per presunte infiltrazioni criminali. Il business di cui parlano è legato alla gestione degli artisti.

“Io ho una società che tre anni fa, valeva 3 milioni di euro! Con 300mila euro di ebitda adesso, sto facendo fare una quotazione e me la valutano tra i 70 e i 90 milioni di euro”. E aggiunge: “Ho avuto artisti musicali per un periodo. Io voglio conquistarmi il mercato, nel senso che, io adesso cerco un fondo e mi faccio, mi faccio fare degli aumenti di capitale altissimi, ed io mi compro tutte le realtà che mi piacciono perché è una prateria, è un settore che non è industrializzato, il primo che arriva con un fondo grosso e nessuno è in grado di interloquire con i fondi con cui parlo io. Se riesco, se riesco a convincerli di darmi 150 milioni di euro per far acquisizioni… io mi prendo il mercato capito? Serenamente”.