Calcio: insulti razzisti a Vinicius e Rüdiger, condanna a 8 mesi

Punito un uomo che offendeva i giocatori su un forum online

MADRID, 17 LUG – Un uomo è stato condannato a otto mesi di reclusione in Spagna per aver rivolto sul web — attraverso il forum per i commenti del giornale sportivo Marca — insulti razzisti contri i giocatori del Real Madrid Vinicius Junior e Antonio Rüdiger (nel secondo caso anche con offese di carattere religioso): lo ha reso noto il club in un comunicato. “Si tratta della seconda condanna penale per insulti razzisti ricevuti da giocatori del Real Madrid”, spiega la nota, “ed è la prima per attacchi intollerabili di questo tipo verificatisi in un contesto digitale”. L’altra condanna a cui si riferisce la società spagnola era stata inflitta a tre persone per insulti razzisti rivolti a Vinicius dagli spalti dello stadio di Valencia, durante una partita a maggio 2023. Nel caso reso noto oggi, l’individuo condannato — che agiva sul web utilizzando vari pseudonimi — potrà evitare il carcere a condizione di frequentare un programma anti-discriminazione. In ogni caso, non potrà partecipare al forum dei commenti di Marca per 20 mesi.

