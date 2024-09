Calcio: Inter presenta la lista Uefa, c’è Buchanan

agenzia

Fuori dall'elenco per la Champions sia Correa che Palacios

MILANO, 03 SET – L’Inter ha ufficialmente trasmesso alla Uefa l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della Champions League 2024/2025, in cui i nerazzurri sfideranno Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Sparta Praga e Monaco. La novità è l’inserimento nella lista di Tajon Buchanan, infortunatosi alla tibia e operatosi lo scorso luglio, mentre non sono stati iscritti né l’ultimo arrivato Tomas Palacios né Joaquin Correa, che sembravano i due nomi in ballottaggio per l’ultimo posto disponibile, occupato così dall’esterno canadese il cui rientro è atteso tra ottobre e novembre. La lista dei calciatori presentata dall’Inter alla Uefa: Sommer, Dumfries, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Thuram, Lautaro Martinez, Di Gennaro, Martinez, Acerbi, Frattesi, Buchanan, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Barella, Pavard, Carlos Augusto, Bisseck, Dimarco, Darmian, Bastoni e Taremi.

