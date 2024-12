Calcio: Jorge Mendes, ‘Conceicao? La Juve è felice di lui’

agenzia

Agente portoghese parla anche di Silva, 'E' troppo presto'

TORINO, 16 DIC – “Conceicao ha tanto talento, può giocare nelle migliori squadre al mondo: è felice alla Juve e la Juve è felice di lui, vuole restare e anche il club vuole fare di tutto per proseguire insieme”: così l’agente Jorge Mendes, presente alla cerimonia del premio ‘Golden Boy’ al Museo dell’Automobile di Torino, sul futuro dell’attaccante portoghese dei bianconeri. In vista del mercato di gennaio, alla Juve è stato accostato il difensore Antonio Silva: “Non lo so, è ancora presto” la risposta del procuratore sul centrale classe 2003 di proprietà del Benfica.

