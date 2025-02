Calcio: Juventus-Inter a Mariani, Lazio-Napoli a Massa

agenzia

Fabbri per Bologna-Torino, Atalanta-Cagliari a Marchetti

ROMA, 12 FEB – Maurizio Mariani di Aprilia è l’arbitro designato dall’Aia per Juventus-Inter, match clou della 25/a giornata di serie A in programma domenica 16 febbraio alle 20.45. La sfida tra Lazio e Napoli di sabato 15 alle 18 sarà diretta da Davide Massa di Imperia mentre per Atalanta-Cagliari (sabato ore 15) è stato designato Matteo Marchetti di Ostia Lido. L’anticipo di venerdì tra Bologna e Torino sarà diretto da Michael Fabbri di Ravenna.

