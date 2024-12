Calcio: L’Alcione lancia il progetto ‘Sport & Studio’ con Riccardo Silva

agenzia

Milano, 18 dic. La visione dell’Alcione supera il pallone. La terza squadra di Milano, promossa solo pochi mesi fa in Serie C, ha appena lanciato il programma “Sport & Studio” con Riccardo Silva. Un progetto nato grazie al contributo dell’imprenditore, presidente del Miami Fc e investitore e partner del Milan, che permetterà ai giovani calciatori di mettere insieme studio e sport. Con l’occhio attento e vigile di tutor, utili nel percorso scolastico.

“Sport & Studio” è un’iniziativa che verrà finanziata e supportata da Silva con una donazione. Come si svilupperà? L’Alcione metterà dei tutor a disposizione dei ragazzi e saranno figure fondamentali per dare una mano nei pomeriggi di allenamento. Per studiare, ripassare lezioni e svolgere i compiti assegnati. Il discorso rientra nell’ampia visione del club, che da anni dà una grande importanza al percorso extra-campo. Per formare bravi calciatori, ma anche e soprattutto uomini capaci di dare importanza ai valori della conoscenza, della cultura e dell’apprendimento. Per l’Alcione Milano, insomma, sport e scuola sono sullo stesso livello. E l’uno non esclude, né supera, l’altra. Non a caso, l’obiettivo del progetto è promuovere il valore dello studio come elemento fondamentale e complementare nella vita dei giovani atleti. E poi, ci sono sul tavolo l’offerta di un aiuto tangibile alle famiglie, spesso alle prese con la difficile gestione scolastica dei ragazzi, e la sfida di una formazione complessiva. Per preparare a un inserimento da protagonisti nella società.