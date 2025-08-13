Calcio: Lazio; a Formello incontro con arbitri

agenzia

La Penna ha incontrato staff e giocatori biancocelesti

ROMA, 13 AGO – La Lazio incontra il mondo arbitrale. Come ogni anno, infatti, a Formello è andato in scena il consueto appuntamento fra i tesserati del club biancoceleste e l’Aia, in vista dell’avvio ormai imminente della prossima stagione sportiva, che si è svolto nella sala video del centro sportivo laziale. A rappresentare la classe arbitrale è stato Federico La Penna, fischietto romano con oltre 200 presenze fra A e B, accolto dal Club Referee Manager della Lazio, Riccardo Pinzani.

