Calcio: Lazio; Baroni ‘derby è speciale, vivo per partite così’

Il tecnico: 'Roma pericolosa, Ranieri persona meravigliosa'

ROMA, 03 GEN – “Si vive per queste partite, sono meravigliose perché c’è dentro tutta la passione. Io e tutta la squadra dobbiamo avvicinarci a tutta la gioia che deve esserci nel giocare una partita così, i giocatori non devono avere paura”. Sono queste le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, nella conferenza che anticipa il derby contro la Roma del prossimo 5 gennaio. Poi, sulla sfida ai giallorossi, ammette come “nelle ultime 5 partite le squadre hanno fatto gli stessi punti, con Ranieri loro hanno segnato il doppio di prima. Sarà una sfida equilibrata, contro una squadra pericolosa e per questo ancora più bella. Ranieri? Lui è stato il mio allenatore a Napoli, è una persona meravigliosa e mi fanno piacere le sue parole”, prosegue. Una partita speciale, come definita dallo stesso Baroni, perché “il derby è derby, è come dire che Natale è un giorno come gli altri. Per me non lo è, occorrerà tutta la voglia e la dedizione che abbiamo sempre messo in campo. Ora c’è una grande opportunità, anche se saremo fuori casa vi assicuro che non lo siamo mai perché la nostra tifoseria la sentiamo dentro”. Infine un pensiero sui tifosi, attesi domani per l’allenamento a porte aperte a Formello. “Questa è la cosa più bella, un regalo che noi vogliamo fare ai nostri tifosi. Queste sono partite che si preparano tutti insieme, c’è la passione di una città, delle tifoserie. E quando si vive di passione c’è la bellezza di questo, noi dobbiamo avvicinarci con gioia a questa partita”, conclude.

