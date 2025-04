Calcio: Lecce; Giampaolo, dobbiare fare di tutto per vincere

agenzia

Il tecnico: "non penso ad un Como tranquillo"

LECCE, 18 APR – Una gara che potrebbe dire molto sulla permanenza del Lecce in serie A. Il via del Mare, ancora per una giornata sold out, cercherà di spingere i giallorossi contro il Como, con l’obiettivo di conquistare una vittoria che manca ormai da nove giornate, con soli tre punti all’attivo, per una classifica che comincia a fare paura. Una sfida da non fallire, insomma. Dell’importanza della gara contro i lariani è consapevole il tecnico del Lecce Marco Giampaolo: “Loro stanno meglio di noi. Fabregas sta facendo un lavoro sfruttando un’idea forte. Mi piace come gioco e ho avuto modo di dirglielo anche a Coverciano – dichiara il tecnico del Lecce nella conferenza della vigilia -. Il Como è una provinciale trasformata in big, ed ha poco da invidiare alle grandi. Arrivati a questo punto della stagione prendiamo atto delle loro qualità, ma dobbiamo fare il possibile e l’impossibile per ottenere una vittoria. La squadra deve interpretarla nella maniera giusta, con freddezza e lucidità, consapevoli come siamo del peso che ha la gara”. Un momento difficile che rischia di minare il percorso verso la salvezza. “Siamo stati sempre dignitosi anche nel punteggio ultimo delle sconfitte – prosegue Giampaolo -. Ritengo che ci sta mancando una vittoria, ossia 3 punti, perché quello ci avrebbe mantenuto in media. Non ci siamo riusciti, ma la squadra il suo ha sempre cercato di farlo. Gli avversari magari sono stati superiori a noi, magari hanno avuto più fortuna, ma di certo dobbiamo essere bravi”. E sul morale e il valore del gruppo che guida, Giampaolo ci scommette: “I ragazzi sono uniti, e da un mese il nostro mantra è uniti, squadra, famiglia. Anche in questa settimana abbiamo ribadito il concetto attraverso iniziative che abbiamo preso: concetti che devono fare la differenza, soltanto così ne usciamo fuori. Uniti tutti, si festeggia assieme, si piange assieme, si lotta assieme. E nella sfida contro il Como il valore aggiunto può e deve essere il nostro pubblico. Da qui non si scappa”.

