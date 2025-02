Calcio: Lecce;Giampaolo ‘Bologna forte,ha grande consapevolezza’

agenzia

'Sarà una partita difficilissima'

LECCE, 08 FEB – Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, alla vigilia della gara con il Bologna può finalmente tornare a sorridere. L’infermeria giallorossa, fino a pochi giorni in piena emergenza, si è via via svuotata, ed ora il tecnico è chiamato a gestire problemi di abbondanza, con il solo Marchwinski ancora ai box. “Piano, piano, piano abbiamo recuperato tutti gli infortunati – dice Giampaolo nella conferenza della vigilia -. Qualcuno ha fatto qualcosa, qualcuno è in differenziato, ma il fatto che mettano i piedi nel campo è un elemento importante. Ora è necessario che recuperino la condizione per rientrare in gara, ma stiamo meglio”. Quindi sull’undici iniziale potrebbero esserci novità rispetto alle ultime uscite: “Non è detto che la squadra vincente poi non vada cambiata – chiarisce l’allenatore -. Per questa partita ho maturato qualche dubbio in più e sono contento di averli: significa che i ragazzi sono in crescita e la loro condizione sta migliorando. Tutto questo mi permette di avere due giocatori forti nel medesimo ruolo, e questo mi da la possibilità di non abbassare il livello della prestazione nel corso della gara”. Sugli avversari è abbastanza schietto: “Il Bologna è una squadra forte – prosegue Giampaolo – che ha acquisito consapevolezza che sino a qualche anno fa non aveva: e giocare determinate competizioni migliora il livello di gioco. Sono una compagine completa, con individualità, con il gioco di Italiano che ci ha messo del suo. Sarà una partita difficilissima, ma sappiamo bene che è una squadra completa, che ha delle individualità, e poi c’è il gioco di Italiano che ci ha messo del suo. Ci attende una partita difficilissima e lo sappiamo bene: servirà dare il massimo da parte nostra”. Quale l’eventuale chiave tattica per venire a capo dell’incontro: “Il Bologna è aggressivo, ha un ottimo possesso palla, gioca sereno perché sa quello che deve fare. La difficoltà oggi è la caratura dell’avversario, che viene dall’affermazione di Bergamo. Noi dobbiamo giocare da Lecce, ed abbiamo bisogno del nostro pubblico, perché questo in casa è determinante e può spingerti a raggiungere risultati straordinari. Ma è più difficile questa gara che quella contro l’Inter”, conclude l’allenatore giallorosso.

