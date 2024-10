Calcio: Libertadores, oltre 250 arresti per scontri prima di semifinale Botafogo-Penarol

agenzia

Rio de Janeiro, 23 ott. Sono scoppiate rivolte nella metropoli brasiliana di Rio de Janeiro prima della semifinale della Copa Libertadores tra Botafogo e Peñarol, squadra dell’Uruguay, e la polizia ha affermato che i tifosi uruguaiani hanno saccheggiato negozi e distrutto veicoli. Foto e video hanno mostrato motociclette e un autobus incendiati sul lungomare a ovest di Rio de Janeiro. Una folla di persone ha lanciato pietre e bottiglie alla polizia. Hanno usato tavoli dei negozi sulla spiaggia come scudi e pali delle tende come mazze, secondo quanto riportato dai media locali. Finora sono state arrestate più di 250 persone, ha affermato la polizia. Hanno anche confiscato una pistola.