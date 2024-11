Calcio: l’Inter perde Pavard, fuori 20 giorni

agenzia

Distrazione al bicipite femorale coscia, salta almeno 5 gare

MILANO, 28 NOV – L’Inter perde Benjamin Pavard. Il difensore francese, uscito al 44′ della sfida di Champions League contro il Lipsia di mercoledì scorso a San Siro, “si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano”, come reso noto dal club nerazzurro in un comunicato. Gli esami hanno evidenziato una “distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra”, con le sue condizioni che saranno rivalutate la prossima settimana, conclude l’Inter nella nota sul proprio sito ufficiale. Pavard punta così al rientro tra poco meno di un mese, mettendo nel mirino le sfide tra Inter-Como del 23 dicembre, Cagliari-Inter del 28 dicembre o la Supercoppa italiana di inizio gennaio, saltando così almeno le prossime cinque gare dei nerazzurri contro Fiorentina, Parma, Bayer Leverkusen (in Champions League), Lazio e Udinese (in Coppa Italia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA