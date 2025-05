Calcio: Luca Carboni esulta per il Bologna, ‘grazieeeee ragazzi!’

agenzia

Roma, 15 mag. “Grazieeeee ragazzi!”. Luca Carboni esulta così, sui social, per la vittoria storica del Bologna contro il Milan nella finale di Coppa Italia. Il cantante Bolognese, tifosissimo della squadra (chi non ricorda il celebre verso iniziale di ‘Silvia lo sai’: ‘la maglia del Bologna, sette giorni su sette’?), ieri era allo stadio come moltissimi dei suoi colleghi celebri, da Cremonini a Morandi, per assistere alla partita che ha visto trionfare i felsinei.