Calcio: Malpezzi, ‘sarò a Monaco, se vince Inter mi faccio tatuaggio’

Roma, 30 mag. Sono una “iscritta della vecchia guardia all’Inter Club Parlamento e sarò presente alla finale di Champions. Io e mio marito partiremo domattina alle 5.30 in macchina, ci metteremo circa 5 ore e dormiremo a 60km da Monaco. Quanto costa il mio biglietto? Il mio 650 euro, quello di mio marito 150”. Lo racconta la senatrice Pd, ex sottosegretaria e tifosissima interista Simona Malpezzi, intervista a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quale fioretto è disposto a fare per la vittoria? “Mi faccio un tatuaggio sulla caviglia col simbolo della Champions e la data della finale”, ha assicurato a Radio1 la senatrice Malpezzi.

