Calcio: Marotta, ‘prima dedica va a Zhang, Inzaghi bravo e vincente’

Milano, 22 apr. – “La dedica principale va al nostro presidente Steven Zhang che ha sofferto a distanza e non è qui a gioire, poi ai nostri tifosi. Poi i meriti, a Simone Inzaghi che è un allenatore bravo e vincente. E’ lui l’artefice e il leader di questo gruppo magnifico. Ringrazio inoltre i miei collaboratori, donne e uomini che hanno supportato questa squadra. Abbiamo curato tutto e contribuito in piccolo nell’aiutare Inzaghi e i ragazzi”. Queste le parole dell’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta dopo la conquista dello scudetto.

“Ogni allenatore ha il suo metodo e il suo linguaggio e Inzaghi s’è relazionato in modo perfetto coi ragazzi, lui è un po’ l’amico, l’ex collega, ed è riuscito a valorizzare al massimo ciò che gli abbiamo messo a disposizione -prosegue Marotta-. Questa estate sono arrivati dodici giocatori, non lo dimentichiamo. E poi non voglio dimenticare lo zoccolo duro di italiani che è sempre molto importante”.