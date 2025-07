Calcio: Mattarella a Nazionale femminile, ‘vostro Europeo magnifico, ho visto tutte le partite’

agenzia

Roma, 24 lug Nell’Europeo della Nazionale italiana di calcio “è emerso quanto lo sport sia un elemento fondamentale nella vita sociale, e l’avanguardia e la punta di guida del fenomeno è dato dagli atleti che emergono a grande livello e qualità e trascinano i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine. Questo è importante, per questa ragione i complimenti per come avete svolto questo europeo”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale la Nazionale femminile di calcio.