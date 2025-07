Calcio: Mazzitelli al Cagliari, visite mediche a Roma

agenzia

Per l'attacco ritorno di fiamma per Sebastiano Esposito

CAGLIARI, 29 LUG – Manca solo l’ufficialità ma Luca Mazzitelli, classe 1995, è un giocatore del Cagliari. Le visite mediche sono in corso a Villa Stuart, a Roma. Poi la solita trafila: firma del contratto e annuncio ufficiale. Subito dopo il centrocampista arrivato dal Como, si metterà a disposizione dell’allenatore Fabio Pisacane: potrebbe essere impiegato già sabato prossimo nell’amichevole alla Unipol Domus contro il Sant’Etienne nel primo “Trofeo Gigi Riva”. Ospiti speciali dell’evento il ct della Nazionale Rino Gattuso e il capo delegazione Gigi Buffon: entrambi la mattina saluteranno la squadra rossoblù al centro sportivo di Assemini. Mazzitelli è una vecchia conoscenza del ds Angelozzi: proprio tre anni fa, quando il centrocampista era al Monza, anche il Cagliari provò a portare in Sardegna il mediano. Ma la spuntarono proprio Angelozzi e il Frosinone. La scorsa stagione Mazzitelli ha iniziato con il Como, ma a gennaio è andato in B con il Sassuolo dando il suo contributo alla risalita in A dei neroverdi. Il direttore sportivo, inoltre, segue la punta Kiliçsoy del Besiktas. Nel mirino del Cagliari anche l’attaccante Sebastiano Esposito dell’Inter, lo scorso anno all’Empoli. Sempre dai toscani il club sardo potrebbe prelevare Goglichidze, classe 2004, georgiano, difensore centrale alto 1,93. Da capire ancora le strategie sulla corsia sinistra dopo l’addio ad Augello: il club vorrebbe puntare su Idrissi, ma forse cerca anche un altro giocatore di esperienza. In uscita Zortea: piace alla Fiorentina ma bisogna ancora trovare un accordo sul prezzo. Il difensore Wieteska dovrebbe andare in Turchia (Kocaelispor), Prelec diviso tra Inghilterra (Oxford) e Belgio (Leuven), Rog sembra destinato a tornare in Croazia, al Rijeka.

