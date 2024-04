Calcio: media Iran, sarà reintrodotto il divieto di stadio per le donne

agenzia

Teheran, 24 apr. In Iran verrà reintrodotto il divieto di accesso agli stadi per le donne. Lo hanno riferito diverse testate locali che affermano che la federazione iraniana ha ordinato l’imposizione del divieto nella città nord-occidentale di Tabriz in seguito ad “incidenti ripugnanti” durante una partita casalinga del club locale di massima serie Tractor-Sazi. Non è chiaro se il divieto di stadio si applichi solo a Tabriz o a tutte le partite. I Tractor sono uno dei club più popolari in Iran, con un’ampia base di fan tra cui molte donne.