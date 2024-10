Calcio: mercato, Genoa in chiusura per Balotelli

agenzia

Roma, 26 ott. E’ in chiusura l’affare tra il Genoa e Mario Balotelli. L’attaccante potrebbe tornare a giocare in Serie A, con l’ufficialità che potrebbe arrivare a breve a quanto apprende l’Adnkronos da fonti del club rossoblu. Il 34enne ex bomber di Inter e Milan dovrebbe firmare un contratto fino a giugno e già lunedì svolgere le visite mediche per poi rientrare tra i convocati per la gara con la Fiorentina del 31 ottobre al Ferraris.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA