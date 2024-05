Calcio: Milan col Cagliari, Pioli ritrova Musah e Calabria

agenzia

In dubbio Maignan, Sportiello pronto a difendere la porta

MILANO, 09 MAG – Il tecnico del Milan Stefano Pioli per la penultima sfida casalinga della stagione, contro il Cagliari sabato sera, ritrova Calabria e Musah dopo le squalifiche. Il terzino dovrebbe riprendere il suo posto sulla fascia destra. In dubbio invece ancora Maignan e Loftus Cheek. Per difendere la porta rossonera quindi è pronto Sportiello come già accaduto nelle ultime due sfide. Per il Cagliari dovrebbe essere confermato l’attacco titolare con Giroud, tornato al gol contro il Genoa, oltre a Leao, Pulisic e Chukwueze già titolare nell’ultima partita. A centrocampo spazio a Bennacer, Reijnders.

