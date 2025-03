Calcio: Milan e Lega Serie A ammessi come parti civili contro ex capi ultrà rossoneri

agenzia

Milano, 20 mar.La società sportiva Milan e Lega Serie A sono state ammesse come parti civili nel processo milanese che vede alla sbarra alcuni ultrà rossoneri protagonisti dell’inchiesta ‘Doppia curva’. Il Tribunale di Milano ha rigettato le eccezioni di inammissibilità avanzate dall’avvocato Jacopo Chiappetta sostenendo che la legittimità sia già stata riconosciuta dal giudice per le indagini preliminari. Il processo immediato, con rito ordinario, vede imputati (presenti in aula) Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e pestaggi.

