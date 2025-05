Calcio: Milan; Furlani, settimana prossima sarà di annunci

agenzia

Rammarico tifosi è anche nostro, ma da domani si riparte

MILANO, 24 MAG – “Settimana prossima sarà quella degli annunci. Abbiate un po’ di pazienza”: così l’ad del Milan Giorgio Furlani a Dazn poco prima dell’ultima di campionato contro il Monza a San Siro. A giorni, infatti, sarà annunciato il nuovo direttore sportivo Igli Tare che firma un triennale. Sarà la prima mossa del club rossonero per rilanciarsi dopo una stagione deludente che ha portato alla protesta del tifo organizzato. Gli ultras infatti dopo aver protestato davanti alla sede del club si sono disposti anche n Curva a formare la scritta “Go Home”. “Tra i tifosi c’è grande rabbia e rammarico – commenta Furlani – sentimenti che abbiamo anche noi. Oggi si chiude la stagione, da domani ricominceremo subito in vista della prossima stagione. La ragione? Non ce ne può essere una sola, siamo ben lontani dalle nostre aspettative. Da domani si riparte, ci sono diverse cose da sistemare perchè la prossima stagione non potrà essere come questa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA