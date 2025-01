Calcio: Milan inizia a preparare il derby senza Fofana

agenzia

Possibile esordio di Walker, si valuta la cessione di Morata

MILANO, 30 GEN – Il Milan inizia a preparare il derby con un allenamento pomeridiano dopo la batosta in Champions League. Per la sfida contro l’Inter grave l’assenza di Fofana che sarà squalificato. A centrocampo quindi spazio probabilmente a Musah e Bennacer. In difesa, sulla fascia destra, potrebbe fare il suo debutto Walker, acquisto della sessione di riparazione. Mentre Gabbia, che ha rimediato una contusione contro la Dinamo Zagabria, è da valutare. Dubbi anche in attacco, con la possibile partenza di Morata verso Galatasaray. A quel punto potrebbe essere Abraham la punta di riferimento nel derby.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA