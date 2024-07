Calcio: ministro Argentina, Seleccion si scusi con la Francia

agenzia

Cori razzisti dei giocatori dopo la vittoria della Coppa America

BUENOS AIRES, 17 LUG – Il governo argentino ha suggerito che il capitano della “albiceleste”, Lionel Messi, e l’Associazione calcistica argentina (AFA) si scusino pubblicamente dopo le polemiche generate dalle immagini dei festeggiamenti della squadra per la vittoria della Coppa America, con cori razzisti e offensivi nei confronti della nazionale francese. “Sono d’accordo con chi dice che il capitano della nazionale e il presidente dell’AFA (Claudio “Chiqui” Tapia) dovrebbero chiedere scusa perché sarebbe un esempio di come anche il calcio sa chiedere scusa”, ha dichiarato Julio Garro, sottosegretario allo Sport, in un’intervista a una radio locale, ritenendo che quanto accaduto “ci lascia in una brutta posizione come Paese dopo tanta gloria”. La polemica è scoppiata quando sono diventate virali le immagini registrate dal centrocampista Enzo Fernandez con il suo cellulare durante i festeggiamenti, in cui i membri della nazionale intonano cori che deridono i colleghi francesi appellandosi a una canzone che i tifosi argentini hanno reso popolare durante i Mondiali di Qatar 2022. Fernández, campione del mondo in Qatar e all’ultima Coppa America e giocatore del Chelsea, dal suo profilo X si è scusato “sinceramente per il video pubblicato sul canale Instagram durante i festeggiamenti della nazionale. La canzone include un linguaggio molto offensivo e non ci sono assolutamente scuse per queste parole”, ha dichiarato il centrocampista. “Mi oppongo alla discriminazione in tutte le sue forme e mi scuso per essermi fatto prendere dall’euforia dei festeggiamenti per la Coppa America. Quel video, quel momento, quelle parole non riflettono le mie convinzioni, né il mio carattere. Sono molto dispiaciuto”, ha aggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA