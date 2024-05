Calcio: Moggi, ‘Allegri poteva evitare quel comportamento, ma qualcosa bolliva in pentola’

agenzia

Roma, 17 mag. Massimiliano Allegri “ha fatto delle cose che si poteva pure risparmiare. Quello che ho visto conforta la tesi della Juventus”, la non compatibilità della sfuriata alla fine della Coppa Italia con lo stile della casa. Lo dice all’Adnkronos Luciano Moggi. Un esonero meritato, dunque? “Questo non lo so dire, perché non conosco gli antefatti. Certo è che c’era qualcosa che bolliva da tanto tempo, su questo non c’è dubbio. Per avere un comportamento del genere ci deve essere stato qualcosa che non è andato nel modo giusto. Ma se lo poteva evitare”.

