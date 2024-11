Calcio: Monza; Galliani, Nesta gode della nostra fiducia

agenzia

'Non corre nessun rischio, adesso è il momento di fare punti'

MONZA, 14 NOV – “Nesta l’ho visto molto determinato e molto arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti. Al di là dei rapporti affettuosi da tanti anni, lo abbiamo scelto perché secondo le statistiche era quello che giocava nella maniera più simile a Palladino. Gode della nostra fiducia e non corre nessun tipo di rischio, ma adesso è arrivato il momento di fare punti”: così Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in occasione di un incontro pubblico tra i giocatori biancorossi e i tifosi. “Il Monza sta giocando bene. Le ultime tre partite con tre squadre importanti come Atalanta, Milan e Lazio le abbiamo giocate almeno alla pari. Inutile ricordare ancora gli errori arbitrali riconosciuti che ci hanno annullato un gol a Bergamo e un gol con il Milan, ma stiamo giocando bene. Abbiamo meno punti di quelli che meritiamo, ma questa è la classifica”. Sulle voci di un possibile trasferimento di Daniel Maldini, Galliani ha chiarito: “Non dobbiamo adesso pensare al mercato, dobbiamo pensare a fare punti fino a gennaio. Poi al mercato vedremo. Maldini è un giocatore dalle grandissime potenzialità che è in crescita e può migliorare ancora tanto. A gennaio non c’è nessuna clausola: chiuderà l’anno a Monza, poi vedremo l’anno venturo”.

