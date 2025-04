Calcio: Monza-Napoli a La Penna, Colombo per Bologna-Inter

agenzia

Piccinini designato per Milan-Atalanta, Pairetto per Roma-Verona

ROMA, 16 APR – Federico La Penna di Roma 1 è l’arbitro designato per Monza-Napoli, uno degli anticipi della 33/a giornata in programma sabato 19 aprile alle ore 18. A dirigera la sfida di domenica tra Bologna e Inter ci sarà invece Andrea Colombo di Como. Marco Piccinini di Forlì è stato designato per Milan-Atalanta (domenica 20/4 alle 20.45) mentre Sabato alle 18 Monza-Napoli sarà diretta da La Penna, mentre Colombo è stato assegnato alla sfida tra Bologna e Inter di domenica. Piccinini per Milan-Atalanta. Roma-Verona di sabato sera sarà invece diretta da Pairetto.

