Calcio: Monza; Nesta, Brescia organizzato,spero di passare turno

'Infortuni? Forse domani ci sarà Caldirola'

MILANO, 25 SET – “Cosa mi aspetto da questa sfida? Naturalmente spero di passare il turno, andare avanti ci può dare tanto e sarebbe anche un cambio di rotta. La squadra non vince da tanto tempo. Il Brescia ha lo stesso allenatore da un po’ di tempo, è organizzato. Le squadre di Serie B molto spesso mettono in difficoltà quelle di Serie A. Dobbiamo prenderla molto seriamente. Un avversario fastidioso e soprattutto dobbiamo passare il turno”. Sono le parole di Alessandro Nesta, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida di Coppa Italia, contro il Brescia in casa. Il Monza ha avuto un inizio di stagione particolarmente difficile per via di una lunga sequela di infortunati, domani almeno uno potrebbe essere recuperato. “Spero, forse Caldirola, vediamo se riusciamo recuperare qualcun altro”.

