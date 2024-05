Calcio: Mourinho riparte dalla Turchia, Fenerbahce a un passo

agenzia

Dopo l'addio alla Roma pronta nuova avventura per il portoghese

ROMA, 31 MAG – Josè Mourinho riparte dalla Turchia. Il tecnico portoghese, senza club dallo scorso gennaio dopo l’addio alla Roma, è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina del Fenerbahce: Il club del massimo campionato turco potrebbe ufficializzare il tecnico già oggi, secondo quanto riporta A Bola. Il presidente Ali Koç, al timone dal 2018, è pronto ad annunciare la firma dello Special One con l’obiettivo di ridare slancio alla squadra che non vince il campionato da dieci anni e ha concluso la stagione al secondo posto alle spalle del Galatasaray. Per Mourinho sarebbe pronto un contratto biennale con la squadra turca.

