Calcio: Napoli, c’è Garnacho in pole per il dopo Kvaratskhelia

agenzia

United chiede 50 milioni.Danilo o Skriniar per rafforzare difesa

NAPOLI, 13 GEN – Con Kvaratskhelia sempre più verso Parigi, sale la voglia del Napoli di prendere Alejandro Garnacho dal Manchester United. Il mercato di gennaio del club azzurro comincia a muoversi, visto che l’esterno sinistro georgiano è ormai a pochi passi dal lasciare il Maradona, anche se la trattativa è ancora in corso. Il dg azzurro Manna sta trattando con il club parigino per avere alla fine gli 80 milioni chiesti dal club azzurro, una cifra che alla fine dall’imprenditore di Doha Nasser Al-Khelaifi dovrebbe arrivare. Con il Psg è in piedi anche un possibile prestito al club azzurro di Milan Skriniar, 29nne difensore centrale che Conte ha avuto all’Inter e che garantirebbe un sostegno alla difesa azzurra ancora orfana di Buongiorno. Dunque Alejandro Garnacho in questo momento è al top della lista per sostituire Kvara. Il ventenne argentino arrivò in Europa giovanissimo all’Atletico Madrid e dal 2020 è cresciuto nelle giovanili dello United. Dall’arrivo in panchina a Manchester di Rúben Amorim, Garnacho non ha però più sentito la fiducia che aveva prima da Ten Hag, gioca pochissimo e quindi è pronto a cambiare scenario, avendo anche le garanzie fornitegli dall’ex compagno di squadra McTominay a provare la strada verso Napoli. L’esterno ha capacità di dribbling e di assist, deve migliorare nella condotta che a volte lo porta a perdere il controllo dei nervi in campo, ma sarebbe il giovane giusto per il Napoli che potrebbe schierarlo sia a destra che a sinistra, completando il terzetto con i titolarissimi Neres e Politano. Il tecnico Conte ha dato l’ok all’investimento, lo United chiede però 45-50 milioni, una cifra che il Napoli prova in queste ore a far calare. Intanto il club azzurro prosegue il dialogo con Danilo, che è pronto a chiudere il suo contratto con la Juventus per arrivare all’ombra del Vesuvio: la trattativa è calda, ma il club aspetta di capire se prendere Danilo oppure andare su Skriniar. Il Napoli continua con lo United anche il tentativo di prendere in prestito fino a fine stagione Joshua Zirkee, il talento del Bologna che non ha brillato in questi mesi in Premier, ma che lo United sarebbe pronto solo a cedere definitivamente. Mentre il mercato prende la scena, la città e la squadra si godono la quinta vittoria consecutiva, con 11 gol fatti e 2 subiti. Ruolino da capolista che da domani si prepara in campo al tris di sfide decisive da cui è attesa contro Atalanta, Juventus e Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA