Calcio: Napoli in Alto Sangro, squadra accolta a Rivisondoli

Pochi tifosi all'arrivo, nel pomeriggio al via il ritiro

RIVISINDOLI, 25 LUG – E’ arrivata intorno alle 13.30 la squadra del Napoli Calcio che, da oggi fino al 9 agosto, effettuerà il ritiro estivo pre campionato in Alto Sangro. Il bus degli azzurri è stato accolto nell’hotel Acqua Montis di Rivisondoli, dove la compagine alloggerà per tutto il periodo di permanenza sul territorio sangrino. Pochi tifosi ad applaudire gli ormai ex campioni d’Italia che si alleneranno per la prima volta, nel pomeriggio, alle 18.15, nello stadio Patini di Castel di Sangro, dove sono attesi i sostenitori. Grande dispiegamento delle forze dell’ordine con polizia e carabinieri che si stanno occupando di garantire sicurezza ed ordine pubblico assieme al personale steward. Si prevedono 140mila presenze nelle due settimane di ritiro, con una media di 10 mila persone al giorno.

