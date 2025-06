Calcio: Neymar resta al Santos fino a fine 2025

agenzia

Brasiliano: 'Ho ascoltato il mio cuore'

ROMA, 24 GIU – Neymar ha firmato il nuovo accordo con il Santos fino a dicembre 2025 con possibilità di rinnovo alla scadenza. Lo ha annunciato il club brasiliano sui propri canali social. “Ho preso una decisione e ho ascoltato il mio cuore. Santos non è solo la mia squadra, è la mia casa, le mie radici, la mia storia e la mia vita”, ha detto l’attaccante, citato in un comunicato del club. “Qui sono passato dall’essere un ragazzo all’essere uomo – ha aggiunto Neymar -. E di ciò sono veramente grato. Qui posso essere me stesso, posso essere veramente felice. Qui voglio raggiungere gli obiettivi e i sogni della mia vita e nulla mi fermerà. Io sono andato. io sono tornato. Io resto. Dove tutto è iniziato. Dove non finirà mai”. Neymar era tornato in Brasile a fine gennaio.

