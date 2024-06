Calcio, Operazione Nostalgia: entusiasmo allo stand di Planetwin365.news con gli ex giocatori

agenzia

Salerno, 8 giu. – Tra i momenti più apprezzati della giornata al Fan Village allestito dinanzi lo Stadio Arechi di Salerno, in occasione dell’evento targato Operazione Nostalgia, la tappa di ex calciatori amatissimi, allo stand Planetwin365.news. Un’occasione indimenticabile per i tanti fan ed emozionante per gli sportivi.

“E’ sempre un piacere partecipare a questo evento soprattutto per l’affetto della gente- ha dichiarato Javier Chevantón allenatore ed ex calciatore – Oggi qui a Salerno ci sono ragazzi che quando noi giocavamo non erano nati e il fatto che i genitori abbiano trasmesso loro la passione e il nostro ricordo è un piacere davvero enorme”.