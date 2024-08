agenzia

Roma, 2 ago. Daniele Orsato si è dimesso dalla Can e da oggi non è più un arbitro di Serie A. Resterà comunque nell’Associazione italiana arbitri e come tutti gli associati -confermano dall’Aia- potrà assumere qualunque tipo di incarico all’interno dell’associazione.

