Calcio: Palermo rinnova con il ds Osti, si avvicina Inzaghi

agenzia

L'allenatore sostituirà Dionisi e firmerà un contratto biennale

PALERMO, 13 GIU – Confermato il direttore sportivo Carlo Osti, si avvicina Fillippo Inzaghi per la panchina. Con una nota ufficiale Il Palermo FC, che parteciperà al prossimo campionato di serie B, annuncia che Osti “continuerà il suo impegno nella direzione sportiva del Club rosanero. A Osti le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”. Ormai vicino l’annuncio dell’addio di Alessio Dionisi come tecnico rosanero e la formalizzazione dell’accordo con Filippo Inzaghi. Inzaghi, che ha conquistato la promozione in A con il Palermo, ha raggiunto un’intesa di massima con la società rosanero. Il Pisa ha comunicato “di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi”. Il tecnico firmerà con il Palermo un contratto biennale, con opzione per una terza stagione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA