Calcio: Parma, Pecchia cerca nuovi equilibri senza Bernabè

agenzia

Seduta mattutina a Collecchio, Hernani verso il recupero

BOLOGNA, 28 NOV – Sabato scorso l’Atalanta, ora la Lazio e poi l’Inter: il calendario non fa sconti ma il Parma ha bisogno di punti per tenersi alla larga dalla zona rossa della classifica. I crociati attendono i biancocelesti al Tardini e lo score delle gare casalinghe risulta preoccupante: quattro sconfitte nelle ultime cinque. Fabio Pecchia cerca nuovi equilibri a partire dal centrocampo perché l’infortunio di Bernabè ha lasciato vacante un posto in regia e nessuno in rosa sembra avere le stesse qualità del catalano. Le chiavi della mediana dovrebbero essere affidate a Estevez, al suo fianco c’è sempre l’ipotesi Sohm, anche se lo svizzero è parso in difficoltà davanti alla difesa, in alternativa potrebbe rivedersi Keita dal primo minuto. Hernani, fuori da un mese per un problema fisico, non è ancora al meglio, ma in settimana ha lavorato in gruppo. Pecchia può contare anche su di lui, jolly del centrocampo. In attacco c’è abbondanza: il trio Man. Bonny. Cancellieri sembra la prima scelta. Dietro ballottaggio Balogh-Leoni tra i centrali. Oggi al Mutti training center, la squadra ha svolto una seduta mattutina di allenamento: in programma un’esercitazione tattica per la fase difensiva, un’esercitazione tecnica sul possesso palla e una partita a tutto campo di 40 minuti

