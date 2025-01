Calcio: Parma, verso il Venezia fuori Balogh, in dubbio Man

agenzia

Da valutare attaccante romeno, in gruppo neo-acquisto Vogliacco

PARMA, 16 GEN – Piove sul bagnato in casa Parma: si è fermato anche Balogh, per un problema al polpaccio. Il difensore ungherese non sarà disponibile per la sfida salvezza contro il Venezia, in programma domenica al Tardini. Ieri si è aggregato al gruppo Alessandro Vogliacco, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Genoa: potrebbe debuttare subito dal primo minuto, in difesa la coperta è corta. Nel corso della presentazione alla stampa il neoacquisto ha detto: “Saremo una squadra difficile da battere”. Lo sperano anche i tifosi dopo che i crociati hanno perso tre delle ultime cinque gare. Pecchia dovrà fare a meno anche di Coulibaly, ceduto al Leicester. Da valutare la situazione di Man: non convocato a Torino, ha poi giocato il finale di gara contro il Genoa. L’attaccante romeno è acciaccato, pare, ma sullo sfondo potrebbe esserci il mercato, emerge l’interesse della Fiorentina, alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Al centro dell’attacco, nonostante non sia al top, non ci sono alternative a Bonny. Al fianco del francese Cancellieri, Almqvist e Mihaila si contendono due maglie in tre: favoriti i primi due. Con Estevez ancora in forte dubbio, probabile conferma per il trio di centrocampo composto da Hernani, Keita e Sohm. Oggi seduta mattutina al centro sportivo di Collecchio, domani si replica, sabato la rifinitura.

