Calcio: Pedro Rocha nuovo presidente della Federcalcio spagnola

Ex braccio destro di Rubiales è indagato per corruzione

MADRID, 26 APR – La Federcalcio spagnola (Rfef) ha proclamato presidente Pedro Rocha, indagato per corruzione nei alcuni contratti firmati negli ultimi 5 anni durante la presidenza di Luis Rubiales, del quale era braccio destro. In una nota la Rfef segnala che, nella riunione di ieri, ha deciso “la proclamazione diretta” dell’unico candidato che aveva presentato le garanzie necessarie all’elezione e che “passerà a esercitare come presidente di questo ente”. L’annuncio della designazione arriva all’indomani del commissariamento deciso dal governo spagnolo della Federcalcio, al centro di una bufera giudiziaria e amministrativa nella cosìdetta “operazione Brodie”. Questa indagine è successiva allo scandalo del bacio forzato di Luis Rubiales alla calciatrice Jenny Hermoso durante gli ultimi Mondiali femmnili e che ha portato alle dimissioni dell’ex presidente. Rubialese è a sua volta imputato a piede libero nell’operazione Brodie. Nel provvedimenti di commissariamento il governo segnalava che la Federcalcio si sarebbe dovuta attenere almeno fino al prossimo settembre solo alla gestione della normale amministrazione.

