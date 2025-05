Calcio: Pepe Reina si ritira ‘finisce una carriera bellissima’

agenzia

Addio del portiere spagnolo in Como-Inter, futuro da allenatore

ROMA, 20 MAG – Pepe Reina si ritira. Il portiere campione del mondo con la Spagna nel 2010, tra i pali nel Como di Fabregas, ha annunciato l’addio al calcio giocato in una intervista esclusiva trasmessa da Movistar. “Una carriera bellissima si è conclusa” le parole del portiere che compirà 43 anni il prossimo agosto: l’esordio tra i professionisti nel 2000 con la maglia del Barcellona, poi due titoli europei oltre a quello iridato con la Roja, il passaggio nel campionato italiano con Napoli, Milan, Lazio, venerdì la chiusura con Como-Inter, gara decisiva per lo scudetto della Serie A. “Ho deciso di smettere lo scorso gennaio. Ho parlato con mia moglie e abbiamo deciso insieme”, ha detto Reina. Ma nel futuro dello spagnolo c’è ancora il calcio: “Ogni giorno penso più come un allenatore che come un portiere” aveva detto qualche tempo fa. E ribadisce che si vede già in panchina: “Come giocheranno le mie squadre? Bisogna vedere chi che si ha a disposizione, un allenatore deve mettersi a disposizione dei suoi giocatori”. Quanto al Como “aveva quello che mi serviva, con una testa pensante come quella di Cesc (Fabbregas ndr), che è mio amico”. Reina lascia dopo oltre 25 anni di calcio con le migliori d’Europa. Ha giocato con le squadre che hanno vinto di più, Barcellona, ;;Bayern Monaco, Liverpool e Milan, senza contare ovviamente il Real Madrid. Ma ha indossato le maglie anche di Villarreal, Napoli, Aston Villa, Lazio e Como, il suo ultimo club grazie alla chiamata personale di Fabregas un anno e mezzo fa.

