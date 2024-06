Calcio: Petrachi è il nuovo ds della Salernitana

agenzia

Con lui potrebbe arrivare Andrea Sottil come allenatore

SALERNO, 14 GIU – La Salernitana muove i primi passi in vista della nuova stagione sportiva. In attesa di capire se sul fronte societario ci saranno sviluppi (è in corso una trattativa per la cessione con un fondo americano), la società campana ha annunciato che Gianluca Petrachi sarà il nuovo ds del club. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Gianluca Petrachi e di avergli affidato l’incarico di Direttore Sportivo del club granata. Il Direttore Petrachi ha sottoscritto un contratto biennale. La Società ringrazia altresì il Direttore Generale Walter Sabatini e il collaboratore Pietro Bergamini per il lavoro e l’impegno profuso in questi mesi e augura loro le migliori fortune professionali”. Insieme a Petrachi potrebbe arrivare Andrea Sottil come allenatore.

