Calcio: playoff serie C; sorteggiate le sfide deil primo turno

In campo, tra gara d'andata e ritorno, il 14 e il 18 maggio

ROMA, 12 MAG – In diretta SkySport24 ha preso vita la fase nazionale dei playoff de campionato di Serie. Protagonista il miglior realizzatore di tutti i tempi in Serie C, Felice Evacuo, che ha sorteggiato le sfide del primo turno nazionale playoff in programma, tra gara d’andata e ritorno, il 14 e il 18 maggio 2024. Cinque le “teste di serie” del sorteggio: L.R. Vicenza, Carrarese, Benevento, Catania e Casertana, che sono state abbinate ad Atalanta U23, Triestina, Perugia, Juventus Next Gen e Taranto. Queste le partite del primo turno nazionale playoff: Perugia-Carrarese Taranto-L.R. Vicenza Triestina-Benevento Juventus Next Gen-Casertana Atalanta U23-Catania.

