Calcio: Procura Figc chiede atti a pm su arresti ultras, da valutare condotta tesserati e club**

agenzia

Roma, 30 set. Il Procuratore Federale della Federcalcio, Giuseppe Chinè sta chiedendo, secondo quanto si apprende, ai Pm della Procura della Repubblica di Milano l’ordinanza di custodia cautelare e gli atti di indagine non coperti da segreto per valutare se vi sono condotte di tesserati e delle due società astrattamente rilevanti per l’ordinamento sportivo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA