Calcio: Rangnick, ‘Bayern mi ha contattato ma ora concentrato su Europeo con l’Austria’

Monaco di Baviera, 24 apr. Ralf Rangnick ha confermato l’approccio del Bayern Monaco, ma ha detto che si concentrerà sul suo lavoro come allenatore della nazionale austriaca in vista dei Campionati Europei di questa estate. Rangnick, ex allenatore dello Schalke e dell’RB Lipsia, è emerso come il miglior candidato per il Bayern Monaco come successore di Thomas Tuchel, che lascerà a fine stagione. “Il Bayern Monaco mi ha contattato e ho informato anche la ÖFB (Federcalcio austriaca). Abbiamo un rapporto di grande fiducia”, ha detto Rangnick in un’intervista al portale austriaco 90minuten.at. “Siamo completamente concentrati sul Campionato Europeo. Mi sento molto a mio agio qui. Al momento non ho motivo di occuparmene in modo intenso e specifico”.

Alla domanda su quando avrebbe dovuto veramente affrontare la questione, Rangnick ha detto: “Una volta il Bayern avrebbe detto: ti vogliamo. Poi devo chiedermi: lo voglio davvero?”. Rangnick è il Ct dell’Austria dal 2022 e li ha guidati agli Europei di quest’estate in Germania, dove affronteranno Francia, Olanda e Polonia nella fase a gironi. Il suo contratto con la ÖFB durerà fino al 2026 e Rangnick si è impegnato a discutere prima con la ÖFB nel caso non volesse rispettarlo. Rangnick ha aggiunto che il denaro non ha alcun ruolo nel suo processo decisionale, ma piuttosto le questioni sportive.